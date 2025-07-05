Сатанизм какой-то: кладбище обглоданных коровьих голов нашли в Волгодонске

В Волгодонске Ростовской области нашли обглоданные черепа коров рядом с мусорными контейнерами. Кто и зачем выбросил головы в мусор, неизвестно, сообщает Telegram-канал «Блокнот Волгодонск».

Находку обнаружили сотрудники департамента строительства и городского хозяйства в районе дома № 147 на улице Степная. Они поспешили сообщить об этом в социальных сетях.

В ведомстве напомнили, что выкидывать головы коров и части тела любых других животных в мусорные контейнеры запрещено.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении 42-летнего жителя Новороссийска, который пытался в качестве сувениров отправить другу в ОАЭ окаменелые останки мамонта. В посылке таможенники обнаружили пять окаменелых зубов и четыре фрагмента бивня.