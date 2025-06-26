Житель Новороссийска пытался отправить другу в ОАЭ останки мамонта

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Дело завели на россиянина за попытку отправить останки мамонта в ОАЭ

Уголовное дело возбудили в отношении 42-летнего жителя Новороссийска, который пытался в качестве сувениров отправить другу в ОАЭ окаменелые останки мамонта, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Контрабанду зубов и фрагментов бивня древнего мамонта пресекли сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен. В посылке таможенники обнаружили пять окаменелых зубов и четыре фрагмента бивня.

Останки принадлежат древнему шерстистому мамонту и представляют собой объекты культурного наследия. Вывоз таких находок возможен только с разрешения министерства культуры РФ.

В отношении жителя Новороссийска возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Фигуранту грозит тюремное заключения на срок до 5 лет или штраф в размере до 1 млн рублей.

Ранее в США российской ученой Гарвардского университета Ксении Петровой предъявили обвинения якобы в контрабанде биоматериалов и даче ложных показаний.