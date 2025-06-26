Российской ученой Ксении Петровой в США предъявили обвинения в контрабанде
Российской ученой Гарвардского университета Ксении Петровой жюри присяжных в США предъявило обвинения якобы в контрабанде биоматериалов и даче ложных показаний, сообщает РИА Новости.
«Федеральное большое жюри в Бостоне предъявило гражданке России обвинение в связи с попыткой контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в Соединенные Штаты», — говорится в заявлении прокуратуры американского штата Массачусетс.
Кроме срока в совокупности до 30 лет в тюрьме по трем пунктам обвинения, российской ученой грозит штраф в размере до 500 тыс. долларов.
На время досудебного рассмотрения дела она будет находиться на свободе.
Ранее Ксению Петрову временно освободили под залог.
Ученая была задержана в феврале за нарушение таможенных правил.
В дополнение к процедуре депортации против нее были выдвинуты уголовные обвинения в контрабанде.
В штате Пенсильвания сотрудники ФБР арестовали 32-летнего Шона Мопера из города Батлер, который в течение нескольких месяцев публиковал угрозы в адрес президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных лиц.