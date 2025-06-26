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Российской ученой Ксении Петровой в США предъявили обвинения в контрабанде

Российской ученой Гарвардского университета Ксении Петровой жюри присяжных в США предъявило обвинения якобы в контрабанде биоматериалов и даче ложных показаний, сообщает РИА Новости .

«Федеральное большое жюри в Бостоне предъявило гражданке России обвинение в связи с попыткой контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в Соединенные Штаты», — говорится в заявлении прокуратуры американского штата Массачусетс.

Кроме срока в совокупности до 30 лет в тюрьме по трем пунктам обвинения, российской ученой грозит штраф в размере до 500 тыс. долларов.

На время досудебного рассмотрения дела она будет находиться на свободе.

Ранее Ксению Петрову временно освободили под залог.

Ученая была задержана в феврале за нарушение таможенных правил.

В дополнение к процедуре депортации против нее были выдвинуты уголовные обвинения в контрабанде.

В штате Пенсильвания сотрудники ФБР арестовали 32-летнего Шона Мопера из города Батлер, который в течение нескольких месяцев публиковал угрозы в адрес президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных лиц.