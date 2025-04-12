ФБР задержало 32-летнего мужчину после серии опасных публикаций на YouTube

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Житель Пенсильвании арестован за угрозы убийства Трампу и чиновникам

В штате Пенсильвания сотрудники ФБР арестовали 32-летнего Шона Мопера из города Батлер, который в течение нескольких месяцев публиковал угрозы в адрес президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных лиц, пишет РИА Новости.

Как следует из заявления Министерства юстиции, мужчина действовал под псевдонимом Mr Satan на платформе YouTube.

Угрозы публиковались с 15 января по 5 апреля 2025 года. После инаугурации Трампа подозреваемый приобрёл огнестрельное оружие.

В своих видео он называл сотрудников ICE «террористами» и призывал к расправе над политикам. Среди потенциальных жертв фигурировал также бизнесмен Илон Маск

Моперу предъявлены обвинения по статье об угрозах в адрес президента и государственных чиновников.

Арест произошёл 9 апреля после тщательной оперативной разработки. В Минюсте подчеркнули, что подобные угрозы воспринимаются крайне серьёзно, особенно в преддверии избирательного цикла. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для обвиняемого.