На Торговое представительство РФ в Швеции напали с использованием дрона

5 июля на Торговое представительство России в Швеции снова совершена атака с помощью дрона, который сбросил пакет с краской. Предыдущее подобное нападение произошло 17 июня, сообщает пресс-служба посольства России в Швеции.

Такие атаки повторяются на протяжении года. Дипведомство много раз обращалось в полицию с требованием обеспечить безопасность дипломатических миссий по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Результатов нет по сей день.

«Возникает закономерный вопрос: шведские власти не могут или не хотят расследовать эти инциденты и обеспечить защиту диппредставительств?» — отметили в посольстве.

Россия потребовала полноценного расследования атак БПЛА на Торговое представительство, установления причастных и привлечения их к ответственности. За эту ситуацию полностью отвечают шведские власти.