«Не знаю, что делать»: на Урале безжалостно снесли дом многодетной матери

Жилой одноэтажный дом на улице Пристанционная, 7 в Бисерти снесли, хотя в нем до сих пор прописана екатеринбурженка Оксана и ее дети — 11, 9 и 6 лет. В этом доме еще родители женщины жили с 1993 года, сообщает Е1.RU .

Оксана выросла и уехала учиться в Екатеринбург, но приезжала, присматривала за квартирой и оплачивала коммунальные платежи, пока дом не отключили от коммуникаций. После развода с мужем она прописала детей в этой недвижимости.

В 2022 году женщина обращалась в администрацию, чтобы получить договор соцнайма, но ей отказали и посоветовали идти в суд. По квартире Оксане не дали ни одного документа.

«Сотрудница открыла какую-то книгу и сказала: „Ой, а у нас числится только шесть квартир в вашем доме“, а наша была № 7. Как они принимали этот дом от железной дороги — непонятно», — вспоминает Оксана.

В 2013 году дом признали аварийным. Износ составлял 63%. Все жильцы шести квартир получили новое жилье и съехали, семья Оксаны осталась единственной, кто жил по договору соцнайма. Последнее судебное заседание прошло 26 мая. Почти сразу после него дом снесли, хотя у многодетной матери до сих пор есть время на обжалование решения.