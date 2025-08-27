Глава Химок прибыла на место прорыва трубы с кипятком, где пострадал мужчина

Глава городского округа Химки Елена Землякова сообщила, что прибыла на место прорыва трубы с горячей водой в микрорайоне Левобережный. Она находится там вместе с коллегами и представителями «ТСК Мосэнерго.

«На данный момент утечка воды прекращена. Специалисты проводят работы», — написала Землякова в Telegram-канале.

Утром 27 августа в Химках произошел прорыв теплотрассы. Из земли били два фонтана горячей воды. Бригады «ТСК Мосэнерго» быстро прибыли на место и остановили утечку воды. Специалисты выяснят, где случилось повреждение, и устранят его.

Есть и пострадавшие в инциденте. Мужчину обожгло кипятком, когда он хотел спасти свой автомобиль во время прорыва теплотрассы. Машина стояла рядом с тем местом, где должен был бить «гейзер».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.