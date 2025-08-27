Бригады «ТСК Мосэнерго» устранили утечку воды на теплотрассе в Химках

Бригады «ТСК Мосэнерго» приехали на место, где произошел прорыв трубы в микрорайоне Левобережный в подмосковных Химках. Утечку воды остановили, специалисты пытаются точно выяснить, где произошло повреждение, и устранить его, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее в Сети опубликовали видео прорыва двух труб в Химках. На записи показано, как из земли начал бить фонтан горячей воды.

Зону утечки оградили. Такую меру приняли для обеспечения безопасности жителей.

С 26 до 28 августа в микрорайоне Левобережный в Химках испытывают теплосети. Тесты проводят на уличных теплосетях при температуре 145 градусов тепла. Процедура считается необходимой в рамках подготовки к отопительному сезону. Обнаружение протечек и прорывов позволяет не допустить критических ситуаций зимой.

Информацию об испытаниях «ТСК Мосэнерго» и советы для жителей заранее опубликовали в домовых чатах микрорайона Левобережный. Их также выкладывали на ресурсах администрации и «ТСК Мосэнерго».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.