Мужчина обжегся кипятком в Химках, пока спасал свое авто во время прорыва трубы

Мужчину обожгло кипятком, когда он хотел спасти свой автомобиль во время прорыва теплотрассы в подмосковных Химках. Машина стояла рядом с тем местом, где должен был бить «гейзер», сообщает Mash .

Неподалеку от места прорыва очевидцы увидели мужчину в грузовом автомобиле, который к ногам приложил марли. Он рассказал, что его машина стояла рядом с точкой, из которой бил кипяток. Он сел в авто и отогнал его, чтобы спасти транспортное средство.

На опубликованном видео другой автомобиль стоял припаркованный на обочине, затем из трубы начал бить фонтан кипятка. Он попал на автомобиль рядом.

Утром 27 августа в Химках произошел прорыв теплотрассы. Из земли били два фонтана горячей воды. Бригады «ТСК Мосэнерго» быстро прибыли на место и остановили утечку воды. Специалисты выяснят, где случилось повреждение, и устранят его.