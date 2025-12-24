Гендиректор пансионата для пожилых задержана в Видном после массового отравления

В Видном задержана генеральный директор пансионата для пожилых людей, где массово отравились постояльцы, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что по состоянию на 18 декабря 2025 года в пансионате проживали 73 постояльца в возрасте от 51 до 97 лет. Затем 44 из них были доставлены в больницы с отравлением. У заболевших выявлены признаки шигеллеза.

Организацию привлекли к административной ответственности. Пансионат закрыт на 90 суток.

Гендиректору ООО «Патронаж» предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Вскоре суд изберет ей меру пресечения.

Ранее стало известно, что в результате отравления скончались три постояльца данного пансионата.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.