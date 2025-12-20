Суд приостановил работу дома престарелых в Видном после массового отравления
Видновский суд на 90 дней приостановил работу пансионата «Долгожитель» после массового отравления постояльцев. В результате происшествия пострадали 54 пожилых человека, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.
Установлено, что накануне в доме престарелых в Видном произошло массовое отравление постояльцев от 74 до 94 лет. К настоящему моменту известно о 54 пострадавших, из них 45 человек были доставлены в медучреждение.
Причиной отравления стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований руководством ООО «Патронаж».
Городской суд признал компанию виновной по ст. 6.6 КоАП РФ и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток.
