Суд приостановил работу дома престарелых в Видном после массового отравления

Видновский суд на 90 дней приостановил работу пансионата «Долгожитель» после массового отравления постояльцев. В результате происшествия пострадали 54 пожилых человека, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Установлено, что накануне в доме престарелых в Видном произошло массовое отравление постояльцев от 74 до 94 лет. К настоящему моменту известно о 54 пострадавших, из них 45 человек были доставлены в медучреждение.

Причиной отравления стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований руководством ООО «Патронаж».

Городской суд признал компанию виновной по ст. 6.6 КоАП РФ и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.