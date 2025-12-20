сегодня в 17:41

Более 40 человек госпитализировали после отравления в доме престарелых в Видном

Три человека скончались и еще 40 госпитализировали в результате отравления в подмосковном доме престарелых. Проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Установлено, что в пансионате в подмосковном Видном находилось 73 постояльца. После массового отравления свыше 40 человек в состоянии разной степени тяжести были доставлены в медучреждения. Еще трое скончались.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека по неосторожности).

Следователи и криминалисты изъяли документацию, а также посуду и образцы пищи. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы пищи, назначено проведение необходимых исследований. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.