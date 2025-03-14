Гендиректор и экс-тренер ХК ЦСК ВВС задержаны за вымогательство у хоккеистов

Бывший главный тренер самарского хоккейного клуба Центрального спортивного клуба Военно-воздушных сил (ЦСК ВВС) Юрий Мордвинцев и гендиректор Юрий Ковтун были задержаны по подозрению в вымогательстве денег у хоккеистов, сообщает Baza .

Согласно данным следствия, Ковтун требовал от защитника Владимира Серова 80 тыс. рублей за постоянное включение в основной состав команды. При этом в случае отказа хоккеисту угрожали исключением из команды.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп группой лиц сопряженный с вымогательством).

Силовики задержали Ковтуна и Мордвинцева, в их квартирах прошли обыски. После проведения допросов Мордвинцев был освобожден и переведен в статус свидетеля. В то же время в отношении Ковтуна была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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