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Газопровод взорвался в Малайзии, минимум 25 человек отравились угарным газом

На одном из газопроводов рядом с Куала-Лумпуром в Малайзии случился взрыв. Обожглись и отравились угарным газом не менее 25 местных жителей, сообщает Mash .

Возгорание газопровода произошло утром 1 апреля в Субанг-Джае. Работу трубопровода временно прекратили. Пожар получится потушить только когда газ в объекте инфраструктуры закончится.

Проводится эвакуация местных жителей. Многие люди не могут покинуть место происшествия из-за возникших сильных пожаров.

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