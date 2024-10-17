Тигр утащил в лес и съел справлявшего нужду мужчину в Малайзии

В Малайзии мужчина вышел справлять нужду, как вдруг на него напал тигр. Хищник утащил жертву в лес и съел ее, сообщает Lenta.ru .

54-летний водитель Аднан Исмаил проживал вместе с супругой в общежитии для рабочих в штате Перак. Во вторник утром он вышел из здания на улицу и попытался справить нужду. В этот момент на него напал тигр.

Супруга Исмаила услышала крики и открыла дверь. Она увидела, как хищник тащит ее мужа в лес. Мужчина еще находился в сознании. Супруга ничем не могла ему помочь, а только позвонила в полицию.

На место происшествия приехали правоохранители и сотрудники департамента дикой природы. Они отправились на поиски мужчины и обнаружили его тело в ста метрах от общежития.

Отмечается, что останки Исмаила были сильно повреждены — тигр пытался съесть мужчину.

Ранее кровожадного медведя-людоеда застрелили в Приморье. Он убил двух мужчин в дачном домике и задрал свыше 30 собак.