Мошенники могут подделать голос человека по голосовым сообщениям

Мошенники могут собрать образец голоса из звонков, голосовых сообщений, интервью, видео и рабочих созвонов. Затем они генерируют фразы от имени человека, сообщает RT .

Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков предупредил, что современные системы могут создать новые фразы, если у злоумышленников есть качественная запись голоса.

«Для обычного человека это означает следующее: даже если вы никогда не говорили мошенникам „да“, „согласен“ или „подтверждаю“, это уже не гарантирует безопасность. Если у злоумышленников есть несколько минут качественной записи вашего голоса, современные системы могут сгенерировать новые фразы, которых вы никогда не произносили», — объяснил специалист.

Зыков отметил, что поддельный голос помогает снять осторожность жертвы. Злоумышленники могут имитировать руководителя, коллегу, родственника или знакомого и попросить не перезванивать, сославшись на совещание или срочность.

Аналитик посоветовал проверять любые необычные распоряжения о деньгах, документах и доступах через независимый канал: известный номер, корпоративную почту, рабочий мессенджер, секретаря или бухгалтерию. Срочность, секретность и отказ от обычной процедуры он назвал признаками возможной атаки.

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