Желание помочь никогда не требовало специальной подготовки и навыков, сообщила РИАМО волонтер из городского округа Королев Асия Андреева.

«Главный навык волонтера — желание помогать и эмпатия. Все остальное можно освоить уже по ходу дела. До регистрации на портале „ Добро.РФ» я долго просто помогала, где могла — проводила занятия для детей, сажала деревья, переводила деньги… делала много разных негромких дел, которые становились частью большой помощи», — рассказала Андреева.

Она подчеркнула, что желание помогать другим не требует особых умений и навыков. Асия занимается тем, что у нее хорошо получается, это приносит пользу не только окружающим, но и девушке, даря чувство удовлетворения.

Активистка добавила, что сейчас научное волонтерство не требует никаких документов, долгих заполнений анкет — все исследования очень интересные, а участие в них простое и занимает не больше 10 минут. Главное — осознание того, что ты становишься частью науки, не будучи академиком, а твое участие помогает совершать открытия.

Меры поддержки волонтеров

«Волонтеры Подмосковья» — региональное движение, объединяющее добровольческие организации и тысячи участников. Штабы открыты в каждом муниципальном образовании Московской области.

Существует целый ряд мер поддержки волонтеров, утвержденных на уровне правительства региона. Они охватывают несколько направлений:

— финансовая поддержка (страхование жизни и здоровья, предоставление субсидий и грантов),

— признание заслуг (премия губернатора «Мы рядом. Доброе дело», почетные грамоты и благодарственные письма),

— обучение и развитие (мастер-классы, форумы, конференции),

— консультационная помощь (оформление документов для участия в грантовых конкурсах и создания социально-ориентированных НКО),

— информационная и организационная поддержка (деятельность освещают в СМИ, содействуют в проведении мероприятий и работе с органами власти).

Также на платформе «Волонтеры Подмосковья» запустили специальный сервис. Теперь за свою активность можно получать «Добрые баллы» и обменивать их на подарки в «Магазине поощрений». Активные добровольцы могут получить брендированный мерч, полезные гаджеты, билеты на спортивные и культурные мероприятия, эксклюзивные памятные вещи.

Адреса и контакты штабов можно посмотреть на портале «Волонтеры Подмосковья». Больше информации о работе добровольческого движения — на сайте министерства информации и молодежной политики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.

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