Кровожадного медведя-людоеда застрелили в Приморье

Убившего двух человек медведя ликвидировали в Приморском крае

Агрессивного медведя, который убил двух мужчин в дачном домике и задрал свыше 30 собак в местом приюте, застрелили в Приморье. Об этом сообщает администрация Пожарского муниципального округа.

Для поиска дикого зверя привлекли дроны и приборы ночного видения. Хищника искали в том числе охотники из числа местных жителей.

Ранее медведь напал на собачий приют в Лучегорске и ранил 30 привязанных собак. медведь. Также зверь проник в частный дом и насмерть загрыз там двух мужчин — отца и сына.

По мнению гендиректора центра «Амурский тигр», причиной такого поведения хищника было либо бешенство, либо ранение.