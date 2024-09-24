Baza: в Приморье медведь убил двух мужчин и погрыз 30 собак из местного приюта

В Приморском крае медведь загрыз двух мужчин, а затем ворвался в собачий приют и погрыз 30 собак. Предварительно, у хищника может быть бешенство, сообщает Baza .

Впервые медведя заметили у поселка Благовещенка еще в середине сентября. Тогда косолапый загрыз собаку и ушел. Примерно через неделю медведь вернулся и уже загрыз отца с сыном, которые приехали на один из земельных участков.

На следующий день жертвами опасного зверя стали 30 собак из приюта, который находится в Лучегорске, что в 5 км от Благовещенки. Раненых питомцев заметили зоозащитники, когда приехали их покормить. Собаки стали легкой добычей, так как все были привязаны.

В настоящее время в Лучегорске введен режим ЧС. Окрестности патрулируют сотрудники Росгвардии и МЧС, которым уже выдали разрешение на отстрел опасного хищника.

По словам местных жителей, медведя видели в районе лучегорской школы и даже ранили, однако животное до сих пор не смогли поймать. По предварительной информации, у медведя может быть бешенство.

Ранее на Ямале возле пролива Малыгина едва не погибла семья оленеводов с трехлетним ребенком, на которых пытался напасть разъяренный белый медведь.