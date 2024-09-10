На Ямале белый медведь едва не убил семью оленеводов с трехлетним ребенком
Разъяренный белый медведь чуть не убил семью оленеводов с ребенком на Ямале
В Ямальском районе возле пролива Малыгина на стойбище едва не погибла семья оленеводов с трехлетним ребенком, на которых пытался напасть разъяренный белый медведь, сообщает РЕН ТВ.
Белый медведь успел разрушить палатку семейства оленеводов, съел запасы и разогнал стадо оленей, на которых отвлекся. Только этот факт помог семье спастись.
Глава семьи Антон Окотэтто вместе с женой и маленьким ребенком успел добраться до родственников и вызвать спасателей, которые успели заметить белого медведя на стойбище.
Спасатели с вертолета сняли медведя, который бегал по стойбищу. В кадр также попала разрушенная палатка и разбросанные вещи оленеводов.