На Ямале белый медведь едва не убил семью оленеводов с трехлетним ребенком

сегодня в 21:15

Разъяренный белый медведь чуть не убил семью оленеводов с ребенком на Ямале

В Ямальском районе возле пролива Малыгина на стойбище едва не погибла семья оленеводов с трехлетним ребенком, на которых пытался напасть разъяренный белый медведь, сообщает РЕН ТВ .

Белый медведь успел разрушить палатку семейства оленеводов, съел запасы и разогнал стадо оленей, на которых отвлекся. Только этот факт помог семье спастись.

Глава семьи Антон Окотэтто вместе с женой и маленьким ребенком успел добраться до родственников и вызвать спасателей, которые успели заметить белого медведя на стойбище.

Спасатели с вертолета сняли медведя, который бегал по стойбищу. В кадр также попала разрушенная палатка и разбросанные вещи оленеводов.