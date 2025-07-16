Газ взорвался в жилом доме под Новосибирском, есть пострадавшая

сегодня в 09:29

МЧС: взрыв газа прогремел в жилом доме в поселке под Новосибирском

Хлопок газовоздушной смеси случился в среду утром в многоквартирном доме, расположенном в поселке Красный Яр Новосибирской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Как заявили в чрезвычайном ведомстве, дальнейшая информация уточняется. На месте ЧП работают экстренные службы.

ТАСС со ссылкой на ЕДДС пишет, что в результате инцидента пострадала женщина, она была госпитализирована. Подробности о ее состоянии неизвестны.

В начале июля прокуратура инициировала проверку из-за взрыва газа в Ершове Саратовской области. Были повреждены несколько квартир.