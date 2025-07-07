Прокуратура проводит проверку из-за взрыва газа в Ершове Саратовской области
Фото - © Прокуратура Саратовской области
Прокуратура Ершовского района Саратовской области начала проверку после взрыва газо-воздушной смеси в многоквартирном доме в Ершове. Инцидент произошел 7 июля примерно в 14:00 по адресу улица Космонавтов, 11, сообщает пресс-служба ведомства.
Взрыв случился на пятом этаже. На месте происшествия работает прокурор района Константин Ч. Он будет координировать действия служб.
Выясняются обстоятельства инцидента.
На опубликованном пресс-службой прокуратуры фото видно, что в квартире, где взорвалась газо-воздушная смесь, разрушены внешняя стена и потолок. На месте работают сотрудники МЧС и работники других ведомств.
Ранее сообщалось, что из-за взрыва газа в Ершове были повреждены несколько квартир. После хлопка начался пожар.