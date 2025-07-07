сегодня в 14:04

Взрыв прогремел в пятиэтажке в Саратовской области

В городе Ершове Саратовской области в многоквартирном пятиэтажном доме прогремел взрыв. Фото с места происшествия опубликовала Baza .

Предварительно известно, что после взрыва повреждения получили сразу несколько квартир.

Судя по фото, взрыв прогремел на последнем этаже многоквартирного дома, после чего начался пожар. В кадр попал в том числе открытый огонь.

Обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.