Взрыв прогремел в пятиэтажке в Саратовской области
Фото - © Telegraam-канал Baza
В городе Ершове Саратовской области в многоквартирном пятиэтажном доме прогремел взрыв. Фото с места происшествия опубликовала Baza.
Предварительно известно, что после взрыва повреждения получили сразу несколько квартир.
Судя по фото, взрыв прогремел на последнем этаже многоквартирного дома, после чего начался пожар. В кадр попал в том числе открытый огонь.
Обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.