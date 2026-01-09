Газ-убийца: четыре трупа, включая детей, нашли в частном доме в Татарстане
Фото - © Медиасток.рф
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили в частном доме в Татарстане. По предварительным данным, семья отравилась угарным или бытовым газом, сообщает РЕН ТВ.
Трагедия произошла в населенном пункте Верхний Услон.
В результате ЧП погибли двое взрослых, 12-летний мальчик и 10-летняя девочка.
Ранее в Иркутской области мужчина на фоне ревности поругался с женой, которая в итоге уехала к своей матери. Неадеват убил оставшихся дома детей 6 и 8 лет, а затем совершил самоубийство.
