Под Иркутском нашли тела двух убитых маленьких детей

В Усть-Илимске Иркутской области мужчина на фоне ревности поругался с женой, которая в итоге уехала к своей матери. После этого он убил оставшихся дома детей шести и восьми лет, затем совершил самоубийство, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области .

Предварительно известно, что тела детей с признаками насильственной смерти нашли ночью 3 января в одной из квартир на проспекте Карла Маркса в Усть-Илимске. По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух малолетних».

Подозреваемым в преступлении оказался отец погибших несовершеннолетних, который также смертельно травмировал себя. Мужчину успели госпитализировать, но врачи не смогли его спасти, он скончался в больнице.

«Накануне между мужчиной и его супругой произошел конфликт на почве ревности, и она уехала к своей матери. Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий совершенного преступления», — сообщили в Следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается.

