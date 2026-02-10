ФСБ: задержан еще один соучастник подготовки покушения на генерала Алексеева

Задержан еще один соучастник подготовки покушения на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанным оказался сын второго соучастника Виктора Васина Павел, который помогал следить за российскими военными.

Павел Васин обеспечил своего отца и украинского агента Любомира Корбу автомобилями для ведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, а также приобрел видеорегистратор и трекер, использовавшиеся для слежки и определения маршрутов передвижения сотрудников Минобороны РФ.

6 февраля злоумышленник минимум 3 раза выстрелил из пистолета в Алексеева в многоэтажке на Волоколамском шоссе в Москве. Силовики задержали в столичном регионе второго участника покушения — Виктора Васина. Любомира Корбу, который успел уехать в ОАЭ, при сотрудничестве правоохранителей двух стран задержали и экстрадировали в Россию.

Еще одну участницу покушения на высокопоставленного офицера Зинаиду Серебрицкую поймать не удалось — она уехала на Украину.

