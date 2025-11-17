ФСБ раскрыла имя чиновника, на которого покушались на кладбище в Москве

сегодня в 22:29

На Шойгу готовили покушение на Троекуровском кладбище

В Москве на территории Троекуровского кладбища предотвращена попытка покушения на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, сообщает сайт MK.Ru .

По данным источников, группа злоумышленников, в которую входили двое российских граждан, мигрант из Центральной Азии и уроженец Киева, установила скрытую камеру в цветочной вазе для отслеживания визитов высокопоставленного чиновника.

Преступники планировали осуществить взрыв во время посещения Шойгу могил родственников.

Все подозреваемые были задержаны сотрудниками ФСБ, которые своевременно выявили и пресекли подготовку теракта.

На прошлой неделе ФСБ уже сообщала о задержании лиц, покушавшихся на жизнь высокопоставленного чиновника на Троекуровском кладбище, однако тогда не уточнялась личность потенциальной жертвы.