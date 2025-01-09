Forbes опубликовал жесткие кадры пожаров в Лос-Анджелесе

Одни из самых масштабных лесных пожаров уже второй день бушуют в Калифорнии. Журнал Forbes опубликовал кадры стихийного бедствия, которое уже унесло жизни пяти человек.

На снимках можно увидеть горящие дома вдоль шоссе Pacific Coast Highway в районе Пасифик-Палисейдс, который полностью выгорел. Пылает и бульвар Сансет в Лос-Анджелесе. На другом кадре вертолет сбрасывает тонны воды на горящие леса.

На данный момент в Калифорнии объявлена массовая эвакуация. Президент США Джо Байден ввел особый режим, благодаря которому граждане смогут получить гранты на временное жилье или ремонт домов, пострадавших из-за пожаров.

Полностью сгорели дома американских актеров Лейтона Мистона, Адама Броди, Энтони Хопкинса, Джона Гудмана, Билли Кристала, светской львицы Пэрис Хилтон и многих других знаменитостей. В выгоревшем элитном районе Пасифик-Палисейдс также находится жилье Дженнифер Энистон, Тома Хэнкса, Гвинет Пэлтроу, Брэдли Купера и вице-президента США Камалы Харрис.

Например, Бэну Аффлеку, который также живет в этом районе, пришлось вернуться к бывшей жене Дженнифер Гарнер. Артист эвакуировался из холостяцкой квартиры стоимостью 20 млн долларов, когда в жилье оставаться стало небезопасно.

Ущерб для инфраструктуры Лос-Анджелеса на данный момент оценили в 57 млрд долларов. Уничтожено по меньшей мере 1000 строений, огонь охватил 11 000 га земли. Стихия угрожает голливудской Алее славы и Dolby Theater, где каждый год проходит церемония вручения «Оскара». В этом году ее уже перенесли с 17 на 19 января.

В материале РИАМО читайте о лесных пожарах в Калифорнии, из-за которых сгорели дорогие виллы голливудских звезд.