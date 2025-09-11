ФБР опубликовало фото возможного стрелка, убившего Кирка
Федеральное бюро расследований (ФБР) поделилось фотографией мужчины, который подозревается в убийстве американского политического активиста Чарли Кирка, сообщает Baza.
На снимке изображен мужчина в кепке и темных очках. Он одет в джинсы и кофту с принтом. ФБР просит жителей помочь в установлении личности мужчины.
Покушение на Кирка произошло в штате Юта 10 сентября во время его выступления в университете. В мужчину выстрелили на глазах у толпы студентов. Спустя непродолжительное время активист скончался.
Ранее сообщалось, что ФБР задержало подозреваемого, однако после допроса его отпустили. Расследование дела продолжается.
Между тем стало известно, что в винтовке, из которой выстрелили в Кирка, были пули с гравировкой, связанной с трансгендерной* и антифашистской идеологией.
* Деятельность ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в России