ФБР освободило задержанного по делу об убийстве Чарли Кирка после допроса

Директор ФБР Кэш Патель сообщил об освобождении лица, задержанного ранее в связи с убийством американского консервативного активиста и исполнительного директора Turning Point USA Чарли Кирка, сообщает РБК .

«Задержанный был освобожден после допроса сотрудниками правоохранительных органов. Наше расследование продолжается, и мы продолжим публиковать информацию в целях обеспечения прозрачности», — написал Патель в социальной сети X.

Ситуация остается противоречивой: всего за час до этого заявления Патель сообщал о задержании подозреваемого, в то время как комиссар общественной безопасности штата Юта Бо Мейсон на параллельной пресс-конференции утверждал, что подозреваемый все еще находится на свободе. Мейсон уточнил, что единственная информация о возможном стрелке получена с камер видеонаблюдения в кампусе: «Одет во все темное» и стрелял с большого расстояния, вероятно, «с крыши».

Инцидент произошел во время выступления 31-летнего Кирка в Университете долины Юта, где он получил огнестрельное ранение в шею и позже скончался. Президент Дональд Трамп объявил о смерти активиста и распорядился приспустить государственные флаги.

Ранее появились кадры задержания пожилого мужчины, однако впоследствии представители вуза и властей штата уточнили, что он не является нападавшим, а был задержан по обвинению в препятствовании правосудию.