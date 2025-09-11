Задержан новый подозреваемый в убийстве Чарли Кирка

Глава Федерального бюро расследований Кэш Патель официально подтвердил задержание еще одного подозреваемого по делу о убийстве известного американского консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает Shot .

«Благодарим местные и государственные власти Юты за сотрудничество», — отметил Патель в своем заявлении, не раскрывая личности задержанного.

По данным следствия, стрелок мог скрыться с места преступления по крышам зданий, прилегающих к месту проведения мероприятия. В социальных сетях активно распространяется видео, на котором предположительный преступник быстро перемещается по кровле после совершения выстрелов — на кадрах четко виден его силуэт, однако идентификация пока затруднена.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможной причастности к покушению сторонника Демократической партии США Майкла Маллинсона, однако официального подтверждения этой версии нет. Полиция подчеркивает, что расследование продолжается, и все обстоятельства дела тщательно проверяются. На данный момент мотивы преступления и личность стрелка остаются неустановленными, а власти призывают общественность избегать поспешных выводов.