WSJ: на пулях, которыми выстрелили в Кирка, есть трансгендерная* гравировка

В винтовке, из которой, предположительно, выстрелили в американского политического активиста Чарли Кирка, были патроны с гравировкой, связанной с трансгендерной* и антифашистской идеологией, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Полицейские обнаружили оружие в лесу, где скрылся подозреваемый после выстрела. По данным издания, винтовка была обернута в ткань, в патроннике была найдена пустая гильза.

При этом в магазине было еще три патрона с надписями упомянутой идеологии. Однако точное содержание рисунков издание не раскрывает.

Как пишет газета, в Кирка выстрелили в тот момент, когда он говорил о случае массовой стрельбы с участием трансгендеров*. Выстрел был совершен на глазах огромного количества свидетелей во время встречи активиста со студентами университета Юта Вэлли 10 сентября.

Кирк получил тяжелое ранение и был госпитализирован, но врачи не смогли его спасти. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что общественный деятель скончался, и пообещал найти его убийцу.

* Деятельность ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в России