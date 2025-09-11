Трамп пообещал найти убийц Чарли Кирка

Президент США Дональд Трамп пообещал привлечь к ответственности «всех и каждого», причастных к убийству консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает ТАСС .

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс охарактеризовал инцидент как политическое убийство, подчеркнув, что Кирк «был сильно вовлечен в политику», что и стало причиной его выступления в университетском кампусе.

Глава штата также напомнил, что в Юте действует смертная казнь, что может грозить убийце после поимки и осуждения.

На текущий момент расследование основывается исключительно на записях с камер видеонаблюдения. По данным департамента безопасности Юты, предполагаемый стрелок был одет в темную одежду и вел огонь с крыши здания, вероятно, используя снайперское оружие.

Ранее власти отпустили второго задержанного по подозрению в убийстве Кирка.