Трамп сообщил о кончине известного общественного деятеля Чарли Кирка
После покушения ушел из жизни известный общественный деятель, основатель организации Turning Point USA, Чарли Кирк. О смерти лидера молодежного движения сообщил президент США Дональд Трамп в своем официальном заявлении.
«Чарли Кирк был великим человеком, настоящим лидером нашего времени, которого любили миллионы молодых американцев. Мы потеряли настоящего героя, вдохновлявшего молодежь идти вперед и добиваться успеха. Я глубоко сочувствую его близким и родным», — говорится в сообщении главы государства.
Президент подчеркнул, что «Чарли вдохновлял поколение новыми идеалами и мечтой о великой Америке».
От имени первой семьи страны были принесены глубокие соболезнования супруге покойного, Эрике Кирк, и его ближайшим родственникам.
Кирк скончался после покушения во время выступления в университете штата Юта.