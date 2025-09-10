Трамп сообщил о кончине известного общественного деятеля Чарли Кирка

сегодня в 23:47

Трамп о смерти Кирка: мы потеряли настоящего героя

После покушения ушел из жизни известный общественный деятель, основатель организации Turning Point USA, Чарли Кирк. О смерти лидера молодежного движения сообщил президент США Дональд Трамп в своем официальном заявлении.

«Чарли Кирк был великим человеком, настоящим лидером нашего времени, которого любили миллионы молодых американцев. Мы потеряли настоящего героя, вдохновлявшего молодежь идти вперед и добиваться успеха. Я глубоко сочувствую его близким и родным», — говорится в сообщении главы государства.

Президент подчеркнул, что «Чарли вдохновлял поколение новыми идеалами и мечтой о великой Америке».

От имени первой семьи страны были принесены глубокие соболезнования супруге покойного, Эрике Кирк, и его ближайшим родственникам.

Кирк скончался после покушения во время выступления в университете штата Юта.