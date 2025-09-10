На сторонника Трампа совершено покушение

Известный политический активист и лидер консервативного движения Америки Чарли Кирк подвергся нападению прямо во время своего публичного выступления перед студентами университета Юта Вэлли, сообщает Shot .

По сообщениям свидетелей происшествия, неизвестный мужчина открыл огонь по аудитории, ранив самого оратора в область шеи. Этот инцидент вызвал шок среди присутствующих студентов и преподавателей, началась массовая паника, сопровождаемая хаосом и попытками скрыться от опасности.

Прибывшие немедленно сотрудники полиции смогли оперативно задержать подозреваемого, личность которого пока официально не раскрывается. Сам же пострадавший сразу доставлен в больницу, где состояние здоровья политика оценивается врачами как тяжелое, но стабильное. Сейчас за его жизнь ведется борьба.

Популярный общественный деятель и убежденный приверженец идей президента США Дональда Трампа, Чарли Кирк неоднократно становился объектом критики либеральной общественности. В момент покушения Кирк произносил речь против трансгендеров.

В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA (TPUSA), которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях.