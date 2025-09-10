На сторонника Трампа совершено покушение
Известный политический активист и лидер консервативного движения Америки Чарли Кирк подвергся нападению прямо во время своего публичного выступления перед студентами университета Юта Вэлли, сообщает Shot.
По сообщениям свидетелей происшествия, неизвестный мужчина открыл огонь по аудитории, ранив самого оратора в область шеи. Этот инцидент вызвал шок среди присутствующих студентов и преподавателей, началась массовая паника, сопровождаемая хаосом и попытками скрыться от опасности.
Прибывшие немедленно сотрудники полиции смогли оперативно задержать подозреваемого, личность которого пока официально не раскрывается. Сам же пострадавший сразу доставлен в больницу, где состояние здоровья политика оценивается врачами как тяжелое, но стабильное. Сейчас за его жизнь ведется борьба.
Популярный общественный деятель и убежденный приверженец идей президента США Дональда Трампа, Чарли Кирк неоднократно становился объектом критики либеральной общественности. В момент покушения Кирк произносил речь против трансгендеров.
В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA (TPUSA), которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях.