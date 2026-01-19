Фанатка Виктора Цоя испустила дух на могиле музыканта в Петербурге

сегодня в 10:36

Фанатка Виктора Цоя умерла на его могиле в Петербурге из-за паленого алкоголя

Труп 47-летней женщины обнаружили на могиле легендарного артиста Виктора Цоя на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной смерти оказался некачественный алкоголь, сообщает «Фонтанка» .

О происшествии стало известно 19 января. Могилу Цоя женщина посещала с двумя знакомыми, их уже доставили в отдел полиции.

Обстоятельства смерти фанатки выясняются. На данный момент правоохранители считают, что все дело в употреблении некачественного алкоголя.

