Фанатка Виктора Цоя испустила дух на могиле музыканта в Петербурге
Фото - © Евгений Суворов / Фотобанк Лори
Труп 47-летней женщины обнаружили на могиле легендарного артиста Виктора Цоя на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной смерти оказался некачественный алкоголь, сообщает «Фонтанка».
О происшествии стало известно 19 января. Могилу Цоя женщина посещала с двумя знакомыми, их уже доставили в отдел полиции.
Обстоятельства смерти фанатки выясняются. На данный момент правоохранители считают, что все дело в употреблении некачественного алкоголя.
