Угрожает убить сына: фанатка Соколовского несколько лет терроризирует его жену

Влад и Ангелина Соколовские обратились в полицию с жалобами на угрозы

Блогер Ангелина Соколовская, жена певца Влада Соколовского, несколько лет страдает от действий фанатки супруга. Поклонница угрожает звездной паре похищением и даже убийством их ребенка, сообщает «112» .

Ангелина и Влад решили рассказать о случившемся только сейчас, так как до последнего хотели избежать публичности, но другого выхода не осталось. Оказалось, что жену певца уже четвертый год преследует его фанатка.

Соколовская часто получает сообщения с угрозами в адрес нее и их с Владом малолетнего сына. Кроме того, к СМС зачастую бывают прикреплены фотографии, где изображены могильные плиты с портретами Ангелины и 3-летнего Дэвида. В угрозах фанатка даже пишет точное место, в котором обещает подкараулить маленького сына звездной пары.

По словам Ангелины и Влада, они несколько раз обращались к правоохранителям и пытались доказать, что угрозы носят реальный характер. Супруги показывали скрины сообщений, а также справки из клиник, куда блогерша попадала с нервным срывом. Однако, как отмечает пара, в полиции угрозы назвали «неочевидными». Адвокат Соколовских уже направил соответствующую жалобу.

Звездная чета подозревает, что угрозы им присылают Екатерина Ш. и Яна Ж. Первая ранее делилась с подписчиками пьяными видеороликами, в которых жаловалась, что Влада у нее «увели». На видео заметно, что стены квартиры девушки обклеены фотографиями певца.

