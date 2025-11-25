Режет колеса: автовандал терроризирует соседей в Екатеринбурге

сегодня в 19:43

В Екатеринбурге неизвестный ходит по дворам и режет шины

Жители Екатеринбурга пытаются поймать автовандала, который режет колеса автомобилей. Они предполагают, что неизвестный таким способом борется за место на парковке, сообщает E1.RU .

Случаи с порезанными колесами зафиксированы на парковке возле перекрестка улиц Степана Разина и Циолковского. Так, неизвестный испортил одно колесо автомобилю марки Ford, два колеса китайской иномарке и еще нескольким авто.

Один из пострадавших автовладельцев запечатлел на фото порезы на шинах. В кадре видна глубокая царапина.

Местные жители уже обратились в полицию. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отметили, что заявление принято, в ситуации разбираются. Но пока что автовандала не задержали.

При этом камеры видеонаблюдения успели заснять действия незивестного. К сожалению, его лицо на видео не попало.

Ранее сотрудник ЧОП забил до смерти мужчину в магазине Екатеринбурга. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.