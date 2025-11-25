Режет колеса: автовандал терроризирует соседей в Екатеринбурге
Жители Екатеринбурга пытаются поймать автовандала, который режет колеса автомобилей. Они предполагают, что неизвестный таким способом борется за место на парковке, сообщает E1.RU.
Случаи с порезанными колесами зафиксированы на парковке возле перекрестка улиц Степана Разина и Циолковского. Так, неизвестный испортил одно колесо автомобилю марки Ford, два колеса китайской иномарке и еще нескольким авто.
Один из пострадавших автовладельцев запечатлел на фото порезы на шинах. В кадре видна глубокая царапина.
Местные жители уже обратились в полицию. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отметили, что заявление принято, в ситуации разбираются. Но пока что автовандала не задержали.
При этом камеры видеонаблюдения успели заснять действия незивестного. К сожалению, его лицо на видео не попало.
