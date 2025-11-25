Сотрудник ЧОП забил до смерти мужчину в магазине Екатеринбурга

Трагедия произошла в Екатеринбурге: 45-летний сотрудник ЧОП из Магнитогорска забил до смерти 33-летнего жителя города. Мужчина скончался в отделе полиции, сообщает URA.RU .

Обвиняемый в Магнитогорске трудился слесарем, пытался также завести собственный бизнес, но безуспешно. Тогда он перебрался на Урал, где устроился охранником.

В сетевом магазине на улице Пехотинцев произошел инцидент. На мужчину набросились несколько охранников. Они избивали потерпевшего ногами и руками. В итоге жертва скончалась в отделе полиции.

Правоохранители задержали сотрудника ЧОП. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого веда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Ранее в Челябинской области разыгралась страшная драма. В гараже был обнаружен мертвым Семен Г., которого кувалдой забил собственный 17-летний сын.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.