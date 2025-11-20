17-летний парень убил отца кувалдой в гараже в Челябинской области

В Челябинской области разыгралась страшная драма. В гараже был обнаружен мертвым Семен Г., которого кувалдой забил собственный 17-летний сын, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно установлено, что к гибели мужчины причастен его несовершеннолетний сын. Согласно предварительным данным, 17-летний юноша нанес отцу смертельные удары кувалдой, затем сообщил о случившемся своим бабушке и дедушке со словами: «Сына у вас больше нет».

После этого бабушка и дедушка вызвали правоохранительные органы, которые в дальнейшем задержали молодого человека. В настоящее время ведется расследование, чтобы установить мотивы жестокого преступления.

Семья, где произошла трагедия, была уважаемой: пожилые родители — бывшие учителя, их погибший сын занимался научной деятельностью. Окружающие описывают 17-летнего подростка как необщительного и утратившего интерес к жизни юношу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.