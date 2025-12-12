В Москве начали проверку после угроз убийством семье певца Соколовского

Правоохранители столицы начали проверку по факту угроз, которые поступают семье певца и музыканта Влада Соколовского, сообщает РИА Новости .

Ранее жена певца Ангелина рассказала, что несколько лет страдает от действий его фанатки. Поклонница угрожает паре похищением и убийством их ребенка.

Как рассказали в правоохранительных органах, по данному факту специалисты начали доследственную проверку. По итогам они примут процессуальное решение.

Неадекватная фанатка пишет СМС, к которым часто прикрепляет фото, где изображены могильные плиты с портретами Ангелины и 3-летнего сына пары. В угрозах она указывает точное место, где обещает подкараулить ребенка.

