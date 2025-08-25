Это не соль: петербуржцы сняли на видео сугробы в августе
SHOT: в Петербурге в конце августа появились сугробы
Фото - © Telegram-канал SHOT
Белые сугробы внезапно возникли в Санкт-Петербурге в конце августа. Жители запечатлели на видео, как снег покрыл дороги города. Кадры публикует SHOT.
На видео показано, что снег заполонил и дороги, и дворы. Он лежит на зеленой траве и на асфальте, постепенно тает.
В результате таяния в некоторых участках города произошли подтопления. Судя по опубликованным кадрам, по дорогам текут настоящие реки.
По словам жителей, в городе выпал мокрый снег, из-за чего и образовались сугробы. По другой версии, они могли возникнуть из-за обильного града.
В Пермском крае ранее прошел смерч. Он повредил 112 зданий.