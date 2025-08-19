сегодня в 16:19

Смерч повредил сотню домов и оставил множество людей без крова в Пермском крае

Смерч повредил 112 зданий в Пермском крае. Из-за разгула стихии 213 человек, в том числе 72 ребенка, лишились крыши над головой, сообщает Mash .

Сильнее всего от смерча пострадал поселок Суксун, в котором живет менее 300 человек. В населенном пункте оборвало электропровода в 87 домах.

Всего смерч повредил 112 задний, большинство из которых (96) — жилые дома. У шести строений оборвало крыши, сломало верхние этажи и стены.

Сейчас на пострадавших из-за разбушевавшегося смерча территориях проводят восстановительные работы.

Из-за сильного ураганного ветра в Пермском крае также оказались вырваны деревья, повалены заборы, ограды и линии электропередач.