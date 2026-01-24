Еще одна пострадавшая умерла и-за взрыва гранаты в Сыктывкаре

Источник рассказал, что еще одна пострадавшая погибла из-за взрыва светошумовой гранаты в Сыктывкаре, сообщает «112» .

Всего пострадали более 20 человек. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

15 января в Сыктывкаре в центре профподготовки МВД прогремел взрыв, причиной которого стала светошумовая граната. Затем случился еще один взрыв — на этот раз взорвался газовый баллон. Из-за этого загорелись строительные леса возле здания.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

