Еще один блогер содержит львенка в элитном ЖК в Красногорске

Еще один блогер из Подмосковья содержит львенка. Хищное животное живет в элитном ЖК Art в Красногорске. Его хозяин — звезда Сети Эсам Шенино, сообщает «112» .

Блогер ездит на Bentley и Hamann, коллекционирует часы фирмы Rolex и обожает гоночные турниры. Львенок стал еще одной дорогой игрушкой в коллекции Шенино. Что касается состояния маленького хищника, о нем пока ничего неизвестно. На опубликованных в Сети кадрах Шенино играет со своим питомцем.

Ранее маленькую львицу с тяжелыми травмами изъяли из апартаментов в московском деловом центре «Москва-Сити», где ее содержал столичный блогер Дмитрий Котов. По данным волонтеров парка львов «Земля прайда», у животного выявлены серьезные повреждения позвоночника, хвоста и лап, причиняющие сильную боль, а кости находятся в крайне хрупком состоянии.

С 1 сентября 2025 года в России действует запрет на домашнее содержание львов и еще 120 видов диких животных. По словам владельца, он приобрел львенка по объявлению, подобные предложения о продаже диких животных до сих пор встречаются.

