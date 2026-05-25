Хакеры продают 340 млн записей пользователей OnlyFans после взлома

В Сети хакеры продают 340 миллионов записей пользователей платформы OnlyFans после нового взлома. Среди якобы украденных данных — имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, статистика активности, ссылки на соцсети и даже последние четыре цифры банковских карт, сообщает Cybernews .

Доступ к базе данных OnlyFans оценили примерно в 76 тысяч долларов. Если бы информация о взломе подтвердилась, это раскрыло бы личности многих пользователей, которые ценят анонимность.

Однако, по данным нескольких профильных изданий, история оказалась сложнее. Сам продавец признался, что не взламывал OnlyFans. По его словам, база составлена из старых утечек данных (например, с других соцсетей) и публичной информации, которая была «сопоставлена» с аккаунтами пользователей платформы.

Изученные образцы записей содержали неполные данные и пустые поля. Исследователи также отметили, что информация может быть датирована августом 2025 года.

Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что даже если это не взлом OnlyFans, такая база представляет угрозу. Сопоставленные данные могут быть использованы для фишинговых атак, вымогательства, преследования (доксинга) или для подбора паролей на других сайтах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.