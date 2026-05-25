В Оренбурге 13-летний подросток погиб от удара током

Подросток проник на тяговую подстанцию в Оренбурге и погиб от удара током

В Оренбурге на улице Чкалова 13-летний подросток погиб от удара током на территории тяговой подстанции. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает 56orb.ru .

Трагедия произошла накануне вечером. По предварительным данным, подросток проник на территорию тяговой подстанции, где позже было обнаружено его тело.

На место выезжал первый заместитель прокурора Ленинского района Оренбурга Максим Притула. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следователи проводят осмотр места происшествия и назначают необходимые экспертизы. Прокуратура организовала собственную проверку. Ведомство оценит, были ли приняты меры для обеспечения безопасности объекта и предотвращения подобных случаев. Расследование находится на контроле районной прокуратуры.

