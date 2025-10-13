Запретный питомец: чем грозит россиянам содержание опасных животных

Как разъяснил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, существует официально утвержденный правительством перечень животных, которых категорически запрещено держать в частных владениях. Речь идет не только о крупных хищниках вроде тигров или львов, но и о многочисленных видах ядовитых змей, пауков и других потенциально опасных существ. При этом нарушителям грозит не только конфискация питомца, но и серьезная ответственность — вплоть до уголовной.

Особую опасность представляют случаи нападения таких животных на людей. Как подчеркивает парламентарий, если в результате инцидента наступила смерть человека, владельцу грозит статья за причинение смерти по неосторожности. При причинении тяжкого вреда здоровью также последует уголовное преследование. Менее серьезные случаи караются административными штрафами, но и они могут достигать значительных сумм — до 15 тысяч рублей для физических лиц и до 100 тысяч для юридических.

Перечень запрещенных животных постоянно расширяется и включает теперь не только экзотических хищников, но и вполне привычных для российской фауны медведей, волков и лис. Под запрет попали и многочисленные водные обитатели — от электрических угрей до акул, а также редкие птицы и земноводные.