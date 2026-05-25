Администрация Мытищ сообщила о работе лифтов в ЖК «Пироговская Ривьера»

Администрация городского округа Мытищи рассказала о работе лифтов в ЖК «Пироговская Ривьера», сообщает пресс-служба муниципалитета.

Таким образом, на ул. Ильинского, д. 8 подъезд № 7: Выполняются ремонтные работы по замене частотных преобразователей. На ул. Ильинского, д. 8 кор. 2, подъезд № 1: Выполняются ремонтные работы по замене тяговых ремней.

Управляющая компания уже восстановила систему контроля доступа, наладила освещение в лифтовых холлах, а также вывезла строительный мусор.

Известно, что все остальные лифты функционируют в штатном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.