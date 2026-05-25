В Москве росгвардейцы задержали гражданина за незаконный оборот наркотиков

На востоке столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали подозреваемого в незаконном распространении наркотиков, передает пресс-служба ведомства.

Двигаясь по маршруту патрулирования в районе 11-й Парковой улицы, стражи порядка получили сигнал «тревога» из охраняемой городской больницы. К прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратился сотрудник охраны, который пояснил, что неизвестный передал одному из пациентов сверток с порошкообразным веществом внутри.

Выяснилось, что 50-летний нарушитель прибыл в медицинское учреждение навестить своего знакомого и через рукопожатие незаметно передал сверток, который, в свою очередь, пациент поспешил спрятать в гипс. Действия вызвали подозрения охранников, которые воспользовались кнопкой тревожной сигнализации и сообщили о случившемся сотрудникам Росгвардии.

Экспертиза установила, что изъятое вещество — гашиш массой 7 граммов. Задержанный, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.